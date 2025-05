Campinas será palco de encontro regional preparatório para a COP 30 Foto: Prefeitura de CampinasCampinas vai sediar, entre os dias 11 e 13 de junho, o... Portal Veloz|Do R7 10/05/2025 - 08h27 (Atualizado em 10/05/2025 - 08h27 ) twitter

Prefeitura Municipal de Campinas S.P. Brasil vista aérea foto Firmino Luciano Piton 05 03 2024 Firmino Luciano Piton

Foto: Prefeitura de CampinasCampinas vai sediar, entre os dias 11 e 13 de junho, o 2º Encontro Sudeste do ICLEI Brasil, um dos principais eventos preparatórios para a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro em Belém (PA). Com o tema “Conectando Cidades Rumo à COP 30”, o encontro reunirá governos locais, academia, setor privado e sociedade civil para debater soluções inovadoras voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

