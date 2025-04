Capacitação sobre Programa de Saúde nas Escolas é realizada em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Saúde realizou na última quarta-feira (16), no Centro... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 09h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Saúde realizou na última quarta-feira (16), no Centro Administrativo de Nova Veneza, a capacitação sobre o Programa de Saúde nas Escolas (PSE). O encontro, organizado pelos apoiadores da Atenção Primária, foi direcionado aos profissionais da rede municipal de Saúde. Dentre as ações desenvolvidas pelo PSE, as equipes de saúde, em conjunto com as escolas públicas vinculadas ao programa, iniciarão as estratégias para implementar a vacinação, analisando a situação vacinal dos estudantes menores de 15 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a saúde nas escolas!

