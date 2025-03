Ceasa Campinas completa 50 anos com lançamento de programa “A Ceasa do Futuro” Foto: Prefeitura de CampinasA comemoração dos 50 anos da Ceasa (Centrais de Abastecimento) de Campinas... Portal Veloz|Do R7 28/03/2025 - 09h47 (Atualizado em 28/03/2025 - 09h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA comemoração dos 50 anos da Ceasa (Centrais de Abastecimento) de Campinas na manhã desta quinta-feira, 27 de março, foi marcada pelo anúncio do programa “Ceasa do Futuro”, que prevê a atualização do entreposto com base em pilares estratégicos como tecnologia, elo forte da cadeia e apoio ao produtor. O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou da celebração e lembrou a história de sucesso da Ceasa e seu potencial para se desenvolver ainda mais. “Vamos olhar para a frente, projetar um futuro com mais tecnologia, inovação e ligação entre produtor e atacadista”, destacou.

Saiba mais sobre as inovações e o futuro da Ceasa Campinas consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

