Comércio de Sumaré funciona em horário especial no Dia das Mães; confira O comércio de Sumaré vai funcionar em horário especial neste sábado, 10/5, véspera do Dia... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 08h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O comércio de Sumaré vai funcionar em horário especial neste sábado, 10/5, véspera do Dia das Mães. Para facilitar as compras de quem deixou a escolha do presente para a última hora, as lojas irão funcionar das 9h às 18h.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as expectativas de vendas e as opções de presentes para o Dia das Mães!

Leia Mais em Portal Veloz:

Festa do Peão de Americana 2025 apresenta sua nova realeza

Supermercado arremata parte do campus Taquaral da Unimep em leilão por R$ 20 milhões

Junior anuncia novas datas para “Solo Tour”