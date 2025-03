Educação de Sumaré recupera recursos federais suspensos desde 2023; entenda Foto: Prefeitura de SumaréSumaré informou que retomará o recebimento de recursos do Programa Nacional de... Portal Veloz|Do R7 07/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréSumaré informou que retomará o recebimento de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) após adequações na merenda escolar municipal. O município havia sido descredenciado do programa e incluído na lista de inadimplência devido ao não cumprimento das exigências do PNAE, como a oferta de alimentos ultraprocessados – incluindo salsichas e sucos artificiais –, a falta de um cardápio detalhado com informações nutricionais e a ausência de nutricionistas na equipe técnica. Além disso, a alimentação municipal escolar não atingia o percentual mínimo de 30% para a compra de produtos da agricultura familiar, critério obrigatório para a manutenção do repasse federal.

