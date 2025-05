Governo de SP propõe reajuste salarial de 5% para servidores do Executivo Projeto enviado à Alesp beneficia mais de 925 mil pessoas e prevê aumento adicional de... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 22h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 22h20 ) twitter

O Governo de São Paulo enviou, nesta quarta-feira (30), à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o projeto de lei complementar (PLC), que propõe reajuste salarial de 5% para diversas categorias de servidores do Poder Executivo, incluindo Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado, da Controladoria Geral do Estado e das Autarquias. A proposta será analisada pelas comissões da Casa antes de seguir para votação definitiva no Plenário.

