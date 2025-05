Grupo Brasil Mestiço é a atração do projeto Quintal do Prudente em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, realiza mais... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 12h30 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h30 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, realiza mais uma edição do projeto musical Quintal do Prudente. A apresentação será no dia 08/05, quinta-feira , às 19h, no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. A entrada é gratuita.

