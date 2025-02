HM de Americana amplia espaço para atendimento de pacientes com dengue Foto: Prefeitura de AmericanaO Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, ampliou os espaços destinados... Portal Veloz|Do R7 28/02/2025 - 08h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 08h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, ampliou os espaços destinados ao atendimento de pacientes com sintomas da dengue. O Pronto Socorro Adulto agora conta com mais uma sala para atendimento médico e uma sala de soroterapia. O reforço na estrutura hospitalar também faz parte das iniciativas previstas com a campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, da Prefeitura de Americana.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as ações do Hospital Municipal no combate à dengue!

