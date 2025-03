Indústria paulista dobra investimentos com destaque para o setor automotivo Foto: Governo de SPOs investimentos na indústria paulista dobraram nos últimos três anos, atingindo R$... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 08h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 08h46 ) twitter

Os investimentos na indústria paulista dobraram nos últimos três anos, atingindo R$ 82,7 bilhões no período de 2022 a 2024, mostra a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), da Fundação Seade. O principal responsável por esse crescimento foi o setor automotivo, com investimentos que mais que triplicaram nesse período.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e os setores que mais se destacaram, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

