Mulheres de Itu agora contam com a proteção do Botão do Pânico Foto: Prefeitura de ItuA Prefeitura de Itu realizou, na manhã desta quinta-feira (20), o lançamento... Portal Veloz|Do R7 22/02/2025 - 10h05 (Atualizado em 22/02/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de ItuA Prefeitura de Itu realizou, na manhã desta quinta-feira (20), o lançamento do Botão do Pânico, uma ferramenta de combate à violência contra a mulher. A solenidade, realizada na sede da Guarda Civil Municipal, também marcou a oficialização da Patrulha Maria da Penha da GCM, dedicada a atender chamados provenientes do acionamento do Botão do Pânico por mulheres amparadas por medidas protetivas.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode ajudar na proteção das mulheres acessando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Em busca das quartas, Santos se prepara focado na Inter de Limeira

Em Jaguariúna, Roseira de Cima recebe serviços por meio do Desenvolve nos Bairros

Holambra divulga programação do Carnaflores 2025; confira!