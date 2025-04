Neymar deve voltar a jogar pelo Santos no próximo domingo (13), contra o Fluminense Neymar voltará aos treinos com o Santos após mais de um mês afastado por uma lesão na... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar voltará aos treinos com o Santos após mais de um mês afastado por uma lesão na coxa esquerda. O técnico Pedro Caixinha confirmou que ele participará do jogo contra o Fluminense. Antes do confronto com o Bahia, Neymar esteve no vestiário, vestindo uma blusa do Batman, e deu apoio à equipe, assistindo ao jogo de casa. Ele começará a preparação para a próxima partida já na terça-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz!

Leia Mais em Portal Veloz:

Sumaré realiza vistoria dos ônibus do transporte público urbano

China rebate Trump e diz que vai retaliar os EUA se tarifas subirem mais

Como será a rodada da Sul-Americana para os brasileiros? Veja confrontos