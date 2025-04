Operação do DHPP cumpre 10 mandados de prisão contra envolvidos em ataque a ônibus de torcedores Foto: Governo de SPO Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deflagrou uma nova... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 09h48 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Governo de SPO Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deflagrou uma nova operação contra integrantes de uma torcida organizada envolvidos no ataque ao ônibus de torcedores do Cruzeiro, que aconteceu em 27 de outubro do ano passado. Na manhã desta terça-feira (1), pelo menos 64 policiais civis estão nas ruas de São Paulo para cumprir dez mandados de prisão, sendo nove temporárias e uma preventiva.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos!

Leia Mais em Portal Veloz:

Sumaré corrige defasagem e amplia em mais de R$500 mil reais o repasse a escolas municipais

Piracicaba registra saldo de 1.036 vagas de emprego em fevereiro, segundo Caged

Sumaré vai promove mutirão de laudos para trabalhadores na próxima segunda (7); veja como participar