Operação em Arraial do Cabo resgata animais em situação de maus-tratos e prende médico cardiologista em flagrante

Os policiais localizaram um freezer contendo sacos plásticos com corpos de cães adultos e filhotes congelados. Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo (SEMAS) resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de praticar maus-tratos contra animais. A ação, batizada de Operação Liberandum, foi deflagrada na manhã desta terça-feira (29) no bairro Canaã, após denúncias anônimas alertarem sobre condições alarmantes em uma residência na Rua Pedro Álvares Cabral.

Para mais detalhes sobre essa chocante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

