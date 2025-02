Procon Móvel de Sorocaba atenderá no Centro da cidade na próxima semana O Procon Móvel de Sorocaba, vinculado à Secretaria de Governo (Segov), da Prefeitura de Sorocaba,... Portal Veloz|Do R7 21/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Procon Móvel de Sorocaba, vinculado à Secretaria de Governo (Segov), da Prefeitura de Sorocaba, que atua na proteção e defesa dos direitos do consumidor, estará no Centro da cidade, na próxima semana. Na segunda (24), quarta (26) e na sexta-feira (28), os serviços estarão disponíveis na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro, das 9h às 13h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Idoso tem identidade roubada, é dado como morto e descobre ser ‘pai’ de filhos que não são dele

Menino de 4 anos foge de escola particular de Americana

Haddad: 1º passo para conter inflação de alimentos é Plano Safra maior