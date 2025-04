Quem é Diego Lopes, brasileiro que disputa cinturão no UFC 314? Reprodução/InstagramDiego Lopes irá lutar contra Alexander Volkanovski, no UFC 314, neste sábado (12), no Kaseya...

Reprodução/InstagramDiego Lopes irá lutar contra Alexander Volkanovski, no UFC 314, neste sábado (12), no Kaseya Center (EUA), pelo título do peso pena da organização. Com uma ascensão meteórica, o brasileiro soma apenas 710 dias no Ultimate, tendo estreado em maio de 2023. Conheça um pouco mais da história do manauara, que conquistou o coração dos mexicanos e defende atualmente as cores dos dois países.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre a trajetória de Diego Lopes e sua luta pelo cinturão!

Leia Mais em Portal Veloz: