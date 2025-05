Saúde de Campinas conta com 1º primeiro CAPS 24h para crianças e adolescentes Foto: Prefeitura de CampinasCampinas passa a contar nesta segunda-feira, 5 de maio, com o 1º... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 11h41 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h41 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasCampinas passa a contar nesta segunda-feira, 5 de maio, com o 1º Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil com funcionamento 24 horas. A Secretaria de Saúde ampliou o horário de assistência na unidade Roda Viva para atender as demandas de saúde mental das crianças e adolescentes, incluindo atenção às crises no período noturno.A alteração está entre as principais propostas do governo para fortalecer a Saúde no segundo mandato.A unidade atende regularmente 240 pacientes neste momento e, com o novo investimento da Prefeitura, terá quatro leitos noite. Além disso, houve aumento no quadro de profissionais, entre eles enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistente social. ”A ampliação qualifica a atenção em saúde mental de crianças e adolescentes, incluindo ativamente a família e cuidadores no processo, independente do diagnóstico, intervindo nos fatores de risco de cada caso. É um grande avanço, uma vez que este será nosso primeiro CAPS IJ 24 horas e os leitos servirão de retaguarda tanto para os usuários do Caps IJ Roda Viva quanto para os dos outros três CAPS IJ da cidade”, ressaltou o coordenador da Área da Saúde Mental de Campinas, Marcelo Bruniera.O CAPS Roda Viva fica na Avenida Brunoro de Gasperi, 280, no Parque Prado.

