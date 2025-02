Sorocaba e Votorantim alinham ações conjuntas voltadas às mulheres em 2025; entenda Foto: Prefeitura de SorocabaA Secretaria da Mulher (Semul) de Sorocaba, representada pela secretária Rosângela Perecini,... Portal Veloz|Do R7 27/02/2025 - 08h06 (Atualizado em 27/02/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SorocabaA Secretaria da Mulher (Semul) de Sorocaba, representada pela secretária Rosângela Perecini, recebeu, na última segunda-feira (24), a visita da primeira-dama de Votorantim, Janete Ribeiro, e da secretária de Cidadania de Votorantim, Leda Diniz. O objetivo foi planejar ações conjuntas entre os dois municípios, voltadas às mulheres a serem realizadas ao longo de 2025.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as iniciativas que visam fortalecer as mulheres na região!

Leia Mais em Portal Veloz:

Vacina 100% nacional contra a dengue é anunciada para 2026

Cliente toma pedrada na cabeça em lanchonete de Piracicaba

São Pedro confirma primeira morte por febre amarela