Terminal BRT Ouro Verde recebe usuários das linhas BRT10 e 11 a partir da próxima sexta (25) em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasO BRT campineiro estará 100% operacional, a partir da próxima sexta-feira, 25... Portal Veloz|Do R7 19/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 11h06 )

Foto: Prefeitura de CampinasO BRT campineiro estará 100% operacional, a partir da próxima sexta-feira, 25 de abril, quando começa a funcionar o novo Terminal BRT Ouro Verde, que fica na avenida Ruy Rodriguez. Serão atendidas no novo espaço as linhas paradoras BRT10 (Ouro Verde) e BRT11 (Vida Nova), com mais conforto, segurança, exclusividade e acessibilidade aos usuários. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) programou o início da nova operação para às 4h.

Para mais detalhes sobre essa nova operação e suas implicações para os usuários, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

