Trailer do Cadastro Único vai percorrer sete regiões de Sumaré em abril; confira Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social de Sumaré divulgou... Portal Veloz|Do R7 03/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 03/04/2025 - 09h47 )

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social de Sumaré divulgou o cronograma do trailer do Cadastro Único Móvel referente ao mês de abril. A ação itinerante percorrerá diversos bairros e regiões do município, como São Domingos, Nova Veneza, Horto, Matão, Basilicata, Angelo Tomazim e Área Cura. A ação é uma parceria da Prefeitura com o Instituto Bem Querer.

