Saiba como proteger suas contas de ataques hackers

Uma pesquisa realizada pelo Serasa Experian descobriu que só no mês de fevereiro deste ano foram registradas mais de 750 mil tentativas de invasões de contas bancárias. Os criminosos costumam jogam iscas para atrair os usuários e roubar os dados pessoais das contas. Segundo especialistas, são tantas variantes desse tipo de crime, que é difícil conseguir números precisos.

O Brasil é o país com mais ataques a dispositivos móveis na América Latina, segundo dados do Panorama de Ameaças 2023 da Kaspersky. O país sofreu 1,2 milhão de ataques. Além disso, foi o quarto país do mundo mais atingido por malwares entre setembro e outubro do mesmo ano, de acordo com a Trend Micro.

Para evitar ter suas contas invadidas, existem diversas medidas que podem ser tomadas por todos. A maioria delas serve para todas as redes sociais e as contas em serviços online e podem ser acessadas nas configurações de segurança dos apps.

A primeira é a chamada verificação de duas etapas. O recurso adiciona uma nova camada de proteção à conta, além do login e da senha, e está presente em praticamente todos os serviços. Geralmente, o usuário precisa digitar um código de quatro ou seis dígitos para completar o login, enviado por SMS ou gerado por um app de segurança.

Apesar de a ativação já ajudar bastante, para quem deseja uma segurança maior, recomenda-se optar por gerar os códigos extras em aplicativos específicos, como o Google Authenticator, o que evita a possibilidade de uma mensagem SMS ser interceptada por criminosos.

Configurações de segurança

Também é importante checar o histórico de segurança da conta. Redes sociais contam com um histórico de acessos e a quais dispositivos aquela conta está vinculada. Locais e horários de acessos ficam guardados por vários meses e podem ser checados a qualquer momento.

A conta do Google também possui um vasto histórico de segurança e envia uma notificação quando algum dispositivo tenta fazer login, o que ajuda a evitar que uma invasão passe despercebida.

Tenha senhas fortes. Nenhuma das medidas anteriores será o suficiente se a sua senha for "fraca". Existem diversas categorias para senhas fracas: uma muito comum, com dados ligados ao usuário (como datas de aniversário), ou muito curta.

Uma senha ideal deve conter, no mínimo, oito caracteres e números símbolos especiais, como "#", "$" e "&". Misturar os três tipos de caracteres torna as senhas mais fortes. É recomendável também ter senhas maiores, com mais de dez caracteres — quanto maior, mais difícil é a senha ser descoberta, ou "quebrada", nos chamados ataques de força bruta, nos quais invasores testam diversas combinações para encontrar a correta.

E não informe sua senha a ninguém, a não ser por motivos urgentes. Mesmo que a pessoa seja sua amiga, ela pode anotar a senha em um local pouco seguro, além de o código ficar registrado nas mensagens. Troque-a assim que puder.

Gerencie suas senhas

Pessoas com maiores preocupações de segurança podem optar também por um gerenciador de senhas, que gera combinações gigantescas e praticamente impossíveis de ser descobertas e as armazena.

Existem diversas opções de gerenciadores, desde os mais simples e gratuitos, aos com mais recursos, que cobram mensalidade. Cada um deve entender as próprias necessidades e adotar um que as atenda.

Também fique atento a e-mails e mensagens suspeitos. Muitos dos ataques e das invasões ocorrem porque os donos das contas clicam em e-mails fraudulentos ou mensagens suspeitas enviados por algum contato.

Muitas dessas mensagens contêm links que redirecionam a pessoa para sites clonados, criados com a única intenção de roubar logins e senhas de contas importantes, e até de serviços bancários. Uma regra importante é verificar se um cadeado aparece ao lado do endereço do site, na barra do navegador.

Em caso de dúvida com relação a alguma mensagem, não hesite em contatar o administrador do serviço.

Muitos dos hackers também utilizam momentos de crise, como a pandemia causada pelo novo coronavírus, para enganar pessoas.

Alguns vírus e spywares chegam a colocar em risco toda a rede doméstica de alguém e podem até atacar outros dispositivos conectados a ela. Em um momento em que estamos mais tempo em casa, esse pode ser um risco ainda maior.