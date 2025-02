Nova descoberta na Europa ajuda a explicar o canibalismo na espécie humana Nas últimas décadas, 25 casos de canibalismo foram identificados na Europa, abrangendo os últimos milhões de anos. Um estudo de restos... The Conversation|Do R7 13/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h06 ) twitter

O canibalismo entre seres humanos é considerado tabu na maioria das sociedades modernas. Entretanto, estudos etnográficos, históricos e arqueológicos mostram que práticas canibais ocorreram de forma recorrente em diversos contextos sociais. A explicação para esses comportamentos varia desde extremos emocionais, do amor ao ódio pela pessoa consumida.

O estudo que agora publicamos na Scientific Reports buscou as razões por trás do canibalismo evidenciado pelos restos humanos encontrados na Caverna Maszycka, na Cracóvia (Polônia).

Como o canibalismo é identificado na pré-história?

Entender os episódios de canibalismo em sua totalidade é um desafio, principalmente quando voltamos no tempo. Felizmente, a arqueologia conta com um conjunto metodológico cada vez mais sofisticado que nos permite inferir a relação social entre os indivíduos consumidos e aqueles que participaram dessas práticas, proporcionando uma compreensão mais profunda dessas dinâmicas complexas.

A chave está na tafonomia, a ciência que analisa marcas e modificações nos ossos. Os arqueólogos procuram evidências concretas, como marcas de cortes feitas por ferramentas, fraturas em ossos longos para extração de medula, marcas de mordidas humanas ou sinais de cozimento. Essas pistas nos permitem reconstruir o comportamento humano de milhares de anos atrás.

Nas últimas décadas, 25 casos de canibalismo foram identificados na Europa, abrangendo os últimos milhões de anos. Esse comportamento inclui diversas espécies humanas, desde o Homo antecessor e os neandertais até o Homo sapiens .

Durante o período Magdaleniano, em particular, são conhecidos pelo menos cinco sítios com restos humanos manipulados, o que destaca a natureza recorrente da prática naquela época.

Mudanças na Europa

Há 20 mil anos, a Europa era um continente muito diferente do que é hoje. Estamos no início do recuo da última Grande Era Glacial, um período em que vastas áreas do norte ficaram cobertas de gelo. À medida que as temperaturas aumentavam gradualmente, as geleiras começaram a recuar, transformando a paisagem e oferecendo novas oportunidades para a fauna e a flora.

Essa mudança abriu o acesso a recursos antes inacessíveis e permitiu que os humanos explorassem e colonizassem novas regiões, favorecendo o crescimento de suas populações. É neste contexto que os magdalenianos surgiram.

Magdaleniano: muito mais que arte rupestre

Quando pensamos no período Magdaleniano (pré-história da Europa), provavelmente pensamos nas pinturas rupestres de Altamira ou nas detalhadas figuras de marfim da Europa Central. No entanto, os grupos humanos que viveram naquela época, aproximadamente entre 19.000 a 14.000 anos atrás, deixaram um legado que vai muito além da arte.

Seu nome vem do depósito de La Madeleine, na França, descoberto no século XIX. Este local é um ponto de referência para entender sua ampla cultura material e modo de vida.

Entre suas características mais marcantes está o tratamento dado aos mortos. Enquanto em alguns casos foram enterrados com cuidado e oferendas, em outros, os restos mortais aparecem manipulados com ferramentas de sílex, espalhados e misturados com ossos de animais consumidos, o que aponta para comportamento canibal.

Caverna Maszycka e canibalismo humano

A Caverna Maszycka, localizada perto da Cracóvia é um local fundamental para entender o canibalismo pré-histórico. Na década de 1880, foram descobertos ali os restos mortais de dez indivíduos datados de 18 mil anos atrás: seis adultos e quatro crianças, uma delas com cerca de seis anos de idade. Esses ossos, provavelmente pertencentes a uma unidade familiar, apresentavam evidências claras de manipulação para extração da medula e do cérebro. Eles foram encontrados ao lado de restos mortais de animais consumidos.

Embora inicialmente se pensasse que o processamento se concentrasse nos crânios como parte de um ritual fúnebre, o estudo que publicamos na Scientific Reports mostra que estamos diante de um caso de canibalismo. Essa análise revelou o processamento metódico dos corpos e novas evidências que confirmam o consumo da carne humana.

Entretanto, diferentemente do que foi observado na Caverna de Gough (Reino Unido) e em Brillenhöhle (Alemanha), onde crânios foram manipulados para fazer “taça” em rituais, nenhum sinal de tratamento especial foi encontrado em Maszycka. Isso sugere que os indivíduos podem ter sido consumidos como parte de um conflito entre grupos rivais.

O caso de Maszycka destaca o intrincado comportamento social do Magdaleniano, onde um grupo familiar foi provavelmente subjugado e canibalizado na luta por recursos.

Longe de ser um incidente isolado, o canibalismo fazia parte da cultura e da dinâmica desses grupos. Hoje, os restos mortais estão abrigados no Museu Arqueológico de Cracóvia, um lugar importante para explorar o fascinante passado de nossa espécie.

