Acidente de ônibus no Vale do Taquari deixa sete estudantes mortos Ônibus transportava alunos da Universidade Federal de Santa Maria JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/04/2025 - 00h28 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sete estudantes morrem em acidente de ônibus no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul

Um grave acidente no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, resultou na morte de sete estudantes e deixou cinco pessoas em estado grave. O ônibus transportava 33 pessoas, incluindo alunos e professores do curso de Paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria. Eles estavam a caminho de uma visita a um jardim de cactos em Imigrante quando o veículo saiu da pista e capotou em uma ribanceira.

Equipes de resgate utilizaram máquinas agrícolas para estabilizar o ônibus durante o salvamento. A principal suspeita é uma falha nos freios, com o motorista relatando perda de controle na curva. O local do acidente é conhecido por ser perigoso, sem acostamento e com muitas curvas.

Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. A universidade decretou luto oficial de três dias e está organizando apoio psicológico para as famílias das vítimas. O Instituto Geral de Perícias investiga as causas exatas do acidente.

Assista em vídeo - Sete estudantes morrem em acidente de ônibus no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!