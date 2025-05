Acidente entre trem, caminhão, carros e moto deixa um morto em Pinhais (PR) Imagens de segurança registram colisão impactante na região metropolitana de Curitiba JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 22h21 (Atualizado em 08/05/2025 - 22h21 ) twitter

Acidente entre trem, caminhão, carros e moto deixa um morto e um ferido em Pinhais (PR)

Um grave acidente em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, envolveu um trem, um caminhão, dois carros e uma moto, resultando na morte de Edenilson de Abreu, motociclista de 52 anos. O acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã e foi capturado por câmeras de segurança. A colisão foi tão intensa que o caminhão foi arrastado por cerca de 30 metros, partindo-se ao meio e espalhando farinha de trigo pela ferrovia.

A passageira da moto ficou gravemente ferida e está hospitalizada. A polícia investiga se a buzina do trem foi acionada adequadamente para alertar sobre sua aproximação. A empresa responsável pela ferrovia afirma que os freios e sinais sonoros foram utilizados, mas o choque não pôde ser evitado. As autoridades estão analisando as imagens para esclarecer as circunstâncias do acidente.

