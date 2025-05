Alerta máximo de tempestades é emitido no Rio Grande do Sul Municípios gaúchos enfrentam risco elevado de alagamentos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 22h24 (Atualizado em 08/05/2025 - 22h25 ) twitter

Veja como fica a previsão do tempo para esta sexta (9)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para todos os municípios do Rio Grande do Sul devido ao alto risco de tempestades nesta sexta-feira (09). As cidades de Bagé, Santa Maria e Rio Grande estão sob alerta máximo, com previsão de chuvas intensas que podem atingir o volume esperado para o mês inteiro. Há risco de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos.

Em Porto Alegre, o sol pode aparecer entre pancadas de chuva pela manhã, mas temporais com raios e ventos fortes são esperados à tarde, com temperatura máxima prevista de 25 graus. Em São Paulo, o tempo permanece firme e quente, atingindo até 31 graus. Salvador também registra calor com temperaturas chegando a 30 graus devido à redução das instabilidades.

A frente fria avança lentamente sobre o Rio Grande do Sul, trazendo chuvas pesadas ao longo do dia. No fim de semana, essa frente atinge São Paulo, enfraquecendo o bloqueio atmosférico e proporcionando alívio ao calor.

