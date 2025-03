Brasil desafiará tarifas dos EUA na OMC com queixa formal Lula defende posição do Brasil sobre tarifas e busca reforçar comércio internacional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 23h57 (Atualizado em 27/03/2025 - 23h57 ) twitter

Lula afirma que Brasil recorrerá à OMC contra as tarifas dos EUA

O Brasil planeja adotar medidas na Organização Mundial do Comércio para contestar as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio brasileiros. O presidente Lula, que se encontra em visita ao Vietnã após passar pelo Japão, anunciou a decisão e reforçou seu compromisso de intensificar as relações comerciais do Brasil com outras nações.

Durante sua passagem no Japão, Lula considerou a visita como a mais relevante entre as que realizou ao país, destacando a intenção de promover a venda e compra de produtos brasileiros, como etanol, biodiesel e carros híbridos, com vistas à descarbonização global. Além disso, mencionou a expectativa de que o Japão, após a análise de especialistas, libere a carne brasileira para entrada no mercado japonês.

Lula também abordou o tema das tarifas americanas, criticando a recente taxação de 25% sobre produtos brasileiros e sugeriu que o Brasil poderia responder com medidas similares caso seja necessário. Ele expressou preocupação com o impacto negativo sobre o livre comércio e rejeitou a ideia de que apenas os EUA poderiam impor taxas unilaterais.

No Vietnã, Lula pretende avançar em acordos econômicos, sustentando o comércio entre os dois países que movimentou quase 44 bilhões de reais no último ano. Esta é a segunda visita de Lula ao Vietnã; a primeira ocorreu em 2008.

Assista em vídeo - Lula afirma que Brasil recorrerá à OMC contra as tarifas dos EUA

