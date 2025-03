Brasileirão terá comitê com estrangeiros para avaliar trabalho dos árbitros JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 00h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Confederação Brasileira de Futebol se reuniu com os 20 clubes da série A para definir o regulamento da competição, que também terá transmissão da RECORD. Entre as principais medidas está a criação de um comitê com estrangeiros para avaliar o trabalho dos árbitros e diminuir o número de erros. Também esteve na pauta a possível implementação do fair play financeiro, que obriga os times a pagarem dívidas com outras equipes. Confira.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD