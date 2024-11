Chris Lemos relembra carreira em carrossel de fotos emocionante: ‘Mosaico que compõe a vida’ A âncora do Jornal da Record recebeu elogios em uma publicação emocionante nas redes sociais; confira! JR na TV|Do R7 25/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 02h00 ) twitter

Chris Lemos faz publicação emocionante nas redes sociais e fãs elogiam Reprodução/Instagram

A jornalista e âncora do Jornal da Record, Chris Lemos, relembrou alguns momentos de sua carreira como repórter e fez uma publicação emocionante em suas redes sociais. Fãs e seguidores elogiaram a apresentadora.

Na publicação, Chris Lemos falou como funcionava a parte prática de escrever uma matéria, e declarou: “Mosaico que compõe a vida e desfila diante dos nossos olhos”.

Nos comentários, fãs e internautas elogiaram a apresentadora: “Competente e elegante”, e uma internauta afirmou: “Uma das melhores jornalistas desse país, gosto de graça”.

Entre elogios e comentários, uma seguidora declarou: “Me tornei um grande fã da Christina. Profissional incrível e uma pessoa maravilhosa”.

Confira a publicação:

O Jornal da Record, vai ao ar a partir das 19h50. Após a exibição, o conteúdo estará disponível no PlayPlus e no R7.com. Também será exibida no Jornal da Record News, às 21h.