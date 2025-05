Cirurgia em Goiânia visa separar irmãs siamesas com equipe especializada Procedimento complexo liderado por Zacharias Calil envolve tecnologia avançada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipe médica se prepara para procedimento complexo que vai separar irmãs siamesas em GO

Uma equipe médica composta por 50 profissionais se prepara para realizar a separação de duas irmãs siamesas de um ano e meio em Goiânia. Kiraz e Aruna são unidas por várias partes do corpo, incluindo tórax, abdômen e bacia, e compartilham o fígado.

A família das gêmeas, originária de Igarassu do Tietê, São Paulo, mudou-se para Goiânia em busca de tratamento com o médico Zacharias Calil, especialista em separação de siameses. Este será o 23º procedimento do tipo realizado por ele. Para auxiliar na cirurgia, será utilizado um molde em 3D que replica o corpo das crianças.

A preparação começou quando as meninas tinham seis meses, com a implantação de expansores de pele. A cirurgia está programada para sábado e deve durar cerca de 15 horas, com a participação de 16 médicos de diferentes especialidades. “Por enquanto está calmo. Estou confiante”, diz Liliane, mãe das gêmeas.

Assista em vídeo - Equipe médica se prepara para procedimento complexo que vai separar irmãs siamesas em GO

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!