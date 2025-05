Esquema de tráfico internacional de drogas é desmantelado pela PF Operação resulta em prisões e apreensões em três estados brasileiros JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h17 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PF descobre que cocaína era enviada do aeroporto do Galeão, no RJ, para a Europa

A Polícia Federal desmantelou um esquema de tráfico internacional de cocaína, prendendo dois suspeitos e cumprindo 21 mandados de busca e apreensão em três estados. A droga era enviada do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para a Europa.

Durante a operação, uma mala com fundo falso foi encontrada na casa de um dos investigados, usada para esconder drogas. No Rio de Janeiro, duas pessoas foram presas em flagrante com uma arma de numeração raspada e um pacote de ecstasy vindo da Europa.

As investigações começaram em 2019 após uma prisão no Aeroporto Internacional do Rio. O grupo recrutava mulas para transportar drogas para Portugal e Inglaterra. A quadrilha usava empresas de fachada, doleiros e um funcionário bancário para lavar dinheiro das vendas.

A justiça bloqueou R$10 milhões em bens do grupo, embora o valor total possa ser maior devido ao uso de criptomoedas nas transações financeiras.

‌



Assista em vídeo - PF descobre que cocaína era enviada do aeroporto do Galeão, no RJ, para a Europa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!