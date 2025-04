EUA rejeitam redução unilateral de tarifas à China Casa Branca busca acordos comerciais com Pequim e reformula educação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h52 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h52 ) twitter

Casa Branca afirma que não aceitará uma redução unilateral de tarifas com a China

A Casa Branca anunciou que não aceitará reduzir tarifas de importação da China unilateralmente, segundo comunicado do presidente Donald Trump. O governo dos Estados Unidos negocia acordos comerciais com diversos países, visando um entendimento justo com Pequim. Além disso, Trump ressaltou que tanto China quanto União Europeia foram os principais beneficiários das tarifas antigas.

Fontes indicam que tarifas sobre importados chineses poderão ser ajustadas dos atuais 245% para uma faixa entre 50% e 65%. A secretária de imprensa informou que essa mudança não ocorrerá de forma unilateral. Em política interna, Trump assinou ordens para reestruturar o departamento de educação. Além disso, mencionou a possível elevação das tarifas automotivas sobre o Canadá para 25%.

O presidente dos EUA reafirmou sua confiança no presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enfatizando que não pretende demiti-lo, apesar das críticas à sua gestão.

