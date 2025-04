Explosão de caminhão-tanque em Palhoça interrompe BR-101 por 16 horas Acidente gerou incêndio, atingiu mais de 20 veículos e deixou cinco feridos na BR-101 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 23h29 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h29 ) twitter

Trecho da BR-101 é liberado 16 horas depois de explosão de caminhão-tanque em Santa Catarina

Um grave acidente ocorreu na BR-101 em Palhoça, quando um caminhão-tanque transportando etanol tombou, espalhando combustível pela pista. O incidente provocou um incêndio que destruiu mais de 20 veículos e deixou cinco pessoas feridas. Duas delas ainda estão hospitalizadas.

O acidente aconteceu no quilômetro 233 da rodovia. O motorista do caminhão e sua acompanhante sofreram queimaduras graves. A via ficou interditada por 16 horas devido aos danos causados pelo incêndio.

A Polícia Rodoviária Federal está investigando as causas do tombamento. A região já é conhecida por acidentes frequentes, e há discussões sobre melhorar a segurança local. Uma solução proposta é a construção de um túnel na área conhecida como Moura dos Cavalos para aliviar o tráfego.

