Incêndio atinge área externa de prédio anexo ao Ministério da Educação As chamas foram controladas, e não houve feridos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 23h33 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h33 )

Incêndio atinge área externa de prédio anexo ao Ministério da Educação

Um incêndio atingiu a área externa do prédio anexo ao Ministério da Educação em Brasília, resultando na evacuação do edifício. O fogo começou no sistema de ar-condicionado durante uma manutenção, conforme informado pelos bombeiros.

A grande coluna de fumaça foi visível à distância, mas as chamas foram rapidamente controladas, sem registro de feridos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para investigar a causa do incêndio.

