Incêndio fecha Heathrow por 17 horas, afetando voos globais Mais de mil voos foram cancelados após incêndio em subestação de energia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 01h46 (Atualizado em 22/03/2025 - 01h46 )

Principal aeroporto de Londres volta a operar após ficar fechado por 17 horas devido a incêndio

O aeroporto de Heathrow, em Londres, retomou suas operações após um incêndio em uma subestação de energia causar uma interrupção de 17 horas. O incidente resultou no cancelamento de mais de mil voos e gerou atrasos em aeroportos ao redor do mundo.

A explosão de um transformador provocou o incêndio, deixando também cerca de 16 mil residências sem eletricidade na região. Apesar das medidas emergenciais com geradores, o aeroporto não conseguiu manter as operações ativas. Aeronaves a caminho de Heathrow tiveram que retornar ou serem redirecionadas para outros aeroportos europeus.

No Brasil, passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo descobriram que seus voos haviam sido cancelados. Uma professora britânica relatou a confusão enfrentada com seus alunos em Dubai ao não conseguirem voltar para casa.

O governo britânico ordenou uma investigação detalhada conduzida pela polícia antiterrorismo, embora não haja suspeitas de atividade criminosa.

