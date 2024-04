Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/04/2024 Em depoimento, motorista de carro de luxo que matou homem em São Paulo diz que só dirigia um pouco acima do limite de velocidade. Motoristas são vítimas de arrastão em bairro nobre de São Paulo

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (2): Em depoimento, motorista de carro de luxo que matou homem em São Paulo diz que só dirigia um pouco acima do limite de velocidade. Motoristas são vítimas de arrastão em bairro nobre de São Paulo. Com baixa procura, Ministério da Saúde decide redistribuir doses de vacina contra a dengue. Incêndio mata ao menos 29 pessoas em prédio na Turquia. Robinho entra com recurso no Supremo para deixar a prisão. Uma semana após queda de ponte nos Estados Unidos, canal é reaberto para navegação. Resgate de jacaré tem final surpreendente em Minas Gerais.