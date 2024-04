Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/04/2024 Justiça nega prisão preventiva de jovem que dirigia carro luxo que bateu e matou um motorista de aplicativo. Críticas de Elon Musk a Alexandre de Moraes reabrem debate sobre regulamentação das redes sociais no Brasil

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (8): Justiça nega prisão preventiva de jovem que dirigia carro luxo que bateu e matou um motorista de aplicativo. Críticas de Elon Musk a Alexandre de Moraes reabrem debate sobre regulamentação das redes sociais no Brasil. Com vantagem para senador, julgamento sobre cassação de Sergio Moro volta a ser suspenso. Temporais deixam milhares fora de casa e estudantes sem aulas em Salvador. Eclipse solar total mobiliza mesmo quem só pôde ver o fenômeno pela internet. No futebol, a festa dos campeões estaduais de 2024.