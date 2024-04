Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/03/2024 PF indicia Bolsonaro e outras 16 pessoas por suposta falsificação de comprovantes de vacinação

Veja na edição desta terça (19) do Jornal da Record: PF indicia Bolsonaro e outras 16 pessoas por suposta falsificação de comprovantes de vacinação. ONU emite alerta vermelho após quebra de recordes de calor no mundo. Daniel Alves entra com pedido de liberdade provisória na Justiça espanhola.