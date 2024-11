Jornal da Record exibe reportagem especial sobre os desafios para a chegada das urnas eletrônicas no Vale do Javari, no Amazonas A produção vai ao ar nesta terça (22) e nesta quarta (23), às 19h50, destacando o processo de votação dos indígenas da região JR na TV|Do R7 22/10/2024 - 15h19 (Atualizado em 22/10/2024 - 19h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pela primeira vez, uma equipe de jornalistas registrou o dia de votação no Vale do Javari, um dos lugares mais distantes e inacessíveis do Brasil Divulgação/RECORD

O voto nas urnas é um direito de todos! Neste sentido, o Jornal da Record exibe, nesta terça (22), e quarta (23), respectivamente, uma reportagem especial, dividida em duas partes, que mostrará a chegada das urnas eletrônicas, no Vale do Javari, no Amazonas, para que os indígenas da região consigam exercer seu direito ao voto e à democracia, e o dia de votação no local.

Os repórteres Lumi Zunica e Ciro Barros estiveram por mais de 20 dias em território amazônico. Enfrentaram as secas históricas dos rios, onde a navegabilidade ficou comprometida, e mostraram as urnas chegando de helicóptero ao município de Atalaia do Norte, uma vez que o translado de barco estava prejudicado.

Pela primeira vez, uma equipe de jornalistas registrou o dia de votação no Vale do Javari, um dos lugares mais distantes e inacessíveis do Brasil, para mostrar o valor da democracia e o comprometimento de todas as áreas do Estado brasileiro para garantir o direito do voto a todos os cidadãos, independente da região.

O Jornal da Record, vai ao ar a partir das 19h50. Após a exibição, o conteúdo estará disponível no PlayPlus e no R7.com. Também será exibida no Jornal da Record News, às 21h.