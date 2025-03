JR 15 Min #1120 | Sublocação de imóveis: os riscos e benefícios JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 22h47 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um tema que gera bastante debate no mercado imobiliário: a sublocação de imóveis, especialmente em contratos de curta temporada. Com o crescimento das plataformas de aluguel por períodos curtos, muitos locatários estão sublocando seus imóveis para ganhar uma renda extra. Mas essa prática tem regras? Quais os direitos e deveres do locador e locatário? E como a nova proposta de regulamentação no Congresso pode impactar esse cenário? Luiz Fara Monteiro e o repórter Guilherme Mendes conversam com o advogado e especialista em Direito Imobiliário e Privado, Kevin de Sousa.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD