JR ENTREVISTA: Governo deve apresentar projeto da isenção do IR até maio, diz líder do PT no Senado
26/02/2025 - 23h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h21 )

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (26) é o líder do PT no Senado, senador Rogério Carvalho (SE). Ao jornalista Thiago Nolasco, o senador falou sobre as pautas prioritárias para o governo no Congresso e as expectativas para 2025.

Rogério Carvalho destacou que a continuação da regulamentação da reforma tributária e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 são as prioridades do governo. Sobre esse último projeto, o senador disse que o mais tardar ele deve ser encaminhado em maio. “Eu acredito que abril, maio, de forma clara, o governo deve apresentar essa isenção”, afirmou.

Sobre a votação do Orçamento, Rogério Carvalho disse que demora “preocupa”, já que algumas despesas precisam de orçamento para serem liquidadas. “Nossa esperança que até o dia 22, 23, até no máximo 24 a gente aprova”, projetou.

O senador ainda opinou sobre a questão do aumento no preço dos alimentos. Segundo ele, o governo está tomando medidas para incrementar a produção de alguns produtos, mas que alguns alimentos estão sofrendo impacto das mudanças climáticas. “Então, alguns produtos, a gente vai ter que estimular para que no médio prazo a gente tenha uma solução definitiva”, disse.

Sobre a popularidade do governo, o parlamentar disse que a gestão tem sofrido com as fake news. “A gente tá vivendo um tempo que uma coisa irreal, às vezes, um fato que não é verdadeiro, pode virar uma verdade demolidora.” Segundo ele, é exatamente por isso que o governo precisa melhorar a sua comunicação. “O que a gente tem como principal adversário são as mentiras, as narrativas”, avaliou.

Mas, segundo ele, 2025 será um ano para que o governo consiga comunicar aquilo que vem fazendo. “Esse é o ano da ousadia, o ano da entrega, o ano das pessoas sentirem de forma mais próxima essas mudanças”, finalizou.

