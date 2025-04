Finais de estaduais agitam sábado com transmissão da RECORD Campeonatos Paulista Série A2 e Roraima têm decisões neste sábado JR Esporte|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/04/2025 - 00h37 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h37 ) twitter

RECORD exibe decisões de estaduais neste sábado (5); veja quem briga por título

Neste sábado, a RECORD transmite ao vivo as finais de campeonatos estaduais. No Campeonato Paulista Série A2, Primavera e Capivariano disputam o título às 15h. Em Roraima, GAS enfrenta Monte Roraima em jogo único às 20h, com cobertura da TV Imperial.

No Amapá, Santana encara Oratório às 16h na fase de classificação. No Maranhão, Moto Club e Sampaio Corrêa jogam pela 13ª rodada do estadual às 16h, com transmissão pela TV Cidade.

