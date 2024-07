‘Não sou marinheiro de primeira viagem’, diz Lula em entrevista exclusiva ao Jornal da Record

‌



Presidente Lula dá entrevista exclusiva para o Jornal da Record nesta terça (16) Divulgação/RECORD

O Jornal da Record exibe, na noite desta terça-feira (16), uma entrevista exclusiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

À repórter Renata Varandas, ele falou sobre temas como fake news e a regulação de plataformas de redes sociais que atuam no Brasil e responsabilidade fiscal.

Especificamente sobre as big techs, afirmou que “as empresas não podem, para ganhar dinheiro, permitir essas aberrações que a gente vê todo dia”. E defendeu mudanças na legislação. “Eu sou a favor de que a gente tenha uma regulação. Uma regulação urgente, porque essas empresas não pagam imposto no Brasil. Ganham bilhões de publicidade, têm muito lucro com a disseminação do ódio nesse país e no mundo inteiro. Então, acho que nós temos que tomar uma decisão”.

O presidente ressaltou o papel destas empresas na propagação de fake news: “Quero dizer, com muita veemência, que não é possível essas empresas continuarem ganhando dinheiro disseminando mentiras, disseminando inverdades, fazendo provocação, campanha contra a vacina, campanha favorável a isso, campanha favorável àquilo, sem levar em conta nenhum compromisso com a verdade”. E completou: “As aberrações que nós assistimos com a questão climática no Rio Grande do Sul, a quantidade de mentiras, sem nenhum respeito, sem nenhum pudor, o sofrimento das pessoas. E isso eram milhares de visualizações. Ou seja, gente ganhando dinheiro com a desgraça dos outros. Então, eu sou favorável à regulação”, completou.

Lula comentou que o mundo inteiro corre risco pela falta de regulação das redes sociais. “É o mundo que está em risco. É a democracia civilizada, a democracia da convivência e da diversidade que está correndo risco. Esse comportamento dessas empresas está favorecendo, simplesmente, a mentira, a discórdia entre os seres humanos”, pontuou.

A responsabilidade fiscal, assunto que tem dominado a pauta política, foi defendida por Lula na entrevista. O presidente afirmou que o governo vai seguir as regras do arcabouço fiscal e destacou: “Seriedade fiscal eu tenho mais do que quem dá palpite nessa questão fiscal no Brasil”. O presidente ainda completou: “É que nem tudo que eles tratam como gasto, eu trato como gasto. Às vezes, fico irritado, porque não sou marinheiro de primeira viagem. Sou o presidente da República mais longevo desse país depois de Getúlio Vargas e Dom Pedro II. Eu tenho experiência de administração bem-sucedida.”

Na entrevista, Lula ainda abordou a sucessão da presidência do Banco Central e avaliou o desempenho da economia em seu atual mandato. Também condenou o atentado a Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos, enfatizando que a violência na política coloca a democracia em risco.

A íntegra da entrevista vai ao ar no Jornal da Record, a partir das 19h50. Após a exibição, o conteúdo estará disponível no PlayPlus e no R7.com. Também será exibida no Jornal da Record News, às 21h.