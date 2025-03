Nova linha de crédito consignado para CLT inicia com alta procura Mais de 1,5 milhão de simulações de empréstimo são registradas no primeiro dia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 01h23 (Atualizado em 22/03/2025 - 01h23 ) twitter

Empréstimo consignado para CLT já está disponível; saiba como funciona a nova modalidade de crédito

A nova linha de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada começou a vigorar, registrando mais de 1,5 milhão de simulações no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Essa modalidade utiliza o FGTS como garantia, resultando em juros reduzidos, e as parcelas são descontadas diretamente do salário.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Empregos, cerca de 1.500 contratos foram formalizados no primeiro dia. O governo prevê que até 47 milhões de trabalhadores possam se beneficiar dessa linha de crédito. As condições estabelecem que a parcela do empréstimo não ultrapasse 35% do salário do trabalhador, além de garantir um prazo de sete dias para desistência, caso o trabalhador opte por cancelar o contrato.

