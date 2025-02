Número de brasileiros com ensino superior quase triplicou desde 2000 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/02/2025 - 23h33 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dados do Censo da Educação 2022, divulgados nesta quarta (26), apontam que o número de pessoas com ensino superior no país quase triplicou em pouco mais de 20 anos. A frequência escolar também aumentou. Apesar dos avanços, o percentual de brasileiros em faculdades ainda é pequeno.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD