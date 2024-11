Paloma Tocci celebra estreia no Jornal da Record e anima fãs: ‘Incrível profissional’ Jornalista chegou para completar o time das transmissões esportivas na emissora; confira os detalhes JR na TV|Do R7 28/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 28/11/2024 - 15h34 ) twitter

Paloma Tocci comemora estreia na tela da RECORD Reprodução/Instagram

Estreia de peso no Jornal da Record! Paloma Tocci, nova integrante da emissora, compartilhou em seu perfil de uma rede social, a emoção de entrar para a equipe da RECORD. A apresentadora chegou para completar o time que vai comandar as transmissões dos campeonatos Paulista e Brasileiro em 2025 e falar sobre as notícias esportivas no JR.

Na publicação, a jornalista escreveu: “Feliz com a estreia”. Ela também recebeu o carinho dos fãs e amigos, que agitaram o post com comentários positivos para ela.

“Sucesso sempre”, comentou um seguidor. “Brilha! Você é uma incrível profissional”, comentou outro fã. Os amigos pessoais de Paloma também aproveitaram o espaço para parabenizar a jornalista pela nova fase.

Confira a postagem:

O Jornal da Record vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 19h55, na tela da RECORD.