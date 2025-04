PM é afastado após morte de vendedor senegalês no Brás Confronto ocorreu durante operação policial em área comercial de São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h25 ) twitter

PM é afastado após atirar e matar um vendedor senegalês no Brás, em SP

Um policial militar foi afastado após atirar em um vendedor senegalês durante uma operação no Brás, uma área comercial movimentada de São Paulo. O incidente ocorreu quando o vendedor tentou proteger suas mercadorias irregulares usando uma barra de ferro contra os policiais.

Um vídeo mostra o ambulante sendo agredido com cassetetes antes do disparo fatal no abdômen. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte do vendedor gerou protestos entre outros ambulantes que bloquearam as ruas do bairro em sinal de revolta. Para dispersar a multidão, a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. A Polícia Militar iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

