Previsão do Tempo: chuvas no Sul e calor predominante no Brasil Porto Alegre enfrenta temporais enquanto outras regiões aquecem JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 23h35 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h35 ) twitter

Veja a previsão do tempo para esta terça (8) em todo o Brasil

A região Sul do Brasil deve enfrentar chuvas fortes nesta terça-feira (8), com destaque para Porto Alegre, onde há previsão de tempestades acompanhadas de raios e ventos fortes. As temperaturas na cidade não devem ultrapassar os 25 graus. Em contraste, São Paulo terá predomínio de sol com possibilidade de chuva à noite, alcançando até 28 graus. Salvador pode ter pancadas matutinas com raios, atingindo até 30 graus à tarde.

A circulação de ventos em níveis elevados da atmosfera intensifica os temporais nos estados do Sul. No Norte do país, estados como Amazonas e Rondônia enfrentam instabilidades devido ao calor e umidade.

Outras cidades registram temperaturas variadas: Florianópolis pode chegar a 23 graus; Vitória a 27 graus; Goiânia a 29 graus; Teresina a 30 graus; e Porto Velho até 31 graus. Em Cuiabá (MT), espera-se tempo instável com pancadas de chuva entre terça e quinta-feira, com temperaturas entre 29 e 30 graus. Curimatá (PI) terá clima abafado com chuvas à tarde e máximas entre 31 e 32 graus.

