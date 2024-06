Jornal da Record estreia novo modelo de previsão do tempo nesta segunda-feira (17)

Alto contraste

A jornalista Lidiane Shayuri comanda o quadro (RECORD/Antonio Chahestian)

A previsão do tempo do Jornal da Record entra no ar nesta segunda-feira (17) com um novo formato. O programa irá oferecer mais realismo e imersão ao transmitir o conteúdo meteorológico, assunto que tem, cada vez mais, despertado interesse no público que quer se informar não apenas sobre as condições do tempo no dia, mas também sobre fenômenos climáticos de impacto no Brasil e no mundo.

O quadro, apresentado por Lidiane Shayuri, estreia com um novo visual que integra produção virtual e realidade aumentada, recursos que serão usados para levar ao telespectador mais informação e conteúdo.

O modelo adotado a partir de agora usa as ferramentas inovadoras da plataforma Unreal Engine, que oferece possibilidades criativas sem precedentes sobre todo o processo de produção, inclusive com ativos 3D.

Com a realidade aumentada, será possível demonstrar, com produção virtual, os mais diferentes fenômenos climáticos, como queimadas, enchentes, neblina e etc. Para ilustrar uma enchente, por exemplo, a imagem da água invadindo o cenário, somada ao grafismo aplicado sobre ela, ajuda a explicar o volume de chuva em determinada região. No caso da neblina, muito comum durante o inverno, o cenário reproduz uma rodovia e a neblina invade a cena. Ali, grafismos aplicados explicam os cuidados que os motoristas devem ter ao dirigir com baixa visualização.

O Jornal da Record vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h55; e aos sábados, às 19h45.