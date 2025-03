Resgate complexo salva filhote de peixe-boi ameaçado no Pará Operação envolve transporte por barco, carro e avião até Belém JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h48 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h48 ) twitter

Ameaçado de extinção, filhote de peixe-boi da Amazônia é alvo de operação complexa para ser salvo

Um filhote de peixe-boi da Amazônia, espécie em risco de extinção, foi resgatado ferido após ficar preso em uma rede de pesca no oeste do Pará. A operação para salvar o animal foi complexa, envolvendo transportes por barco, carro e avião até Belém.

Inicialmente atendido na comunidade ribeirinha onde foi encontrado, o filhote recebeu orientação dos moradores sob supervisão de órgãos ambientais. A jornada incluiu um trajeto de duas horas de barco até Santarém, seguido por um voo de três horas até Belém e uma viagem final de carro até Castanhal.

Na Universidade Federal do Pará, uma equipe multidisciplinar cuidará do filhote. O processo de reabilitação pode durar entre dois a três anos antes que ele possa retornar ao seu habitat natural. Conhecido como “jardineiro da Amazônia”, o peixe-boi desempenha um papel crucial no ecossistema.

Assista em vídeo - Ameaçado de extinção, filhote de peixe-boi da Amazônia é alvo de operação complexa para ser salvo

