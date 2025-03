Show de João Gomes termina com tiroteio em Olinda (PE); sete pessoas ficaram feridas JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 22h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h15 ) twitter

Sete pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em um show do cantor João Gomes na Praça do Carmo, em Olinda. Entre as vítimas, está uma turista de São Paulo. Ela foi atingida por um tiro na perna e encaminhada para o hospital. Segundo a polícia, a confusão teria começado após uma briga e ninguém foi preso. E ainda: homem morre em acidente envolvendo duas motos aquáticas no litoral paulista.

