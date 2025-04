STF autoriza prisão domiciliar para Chiquinho Brazão devido a problemas de saúde Deputado federal usará tornozeleira eletrônica por ordem de Alexandre de Moraes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h44 (Atualizado em 12/04/2025 - 00h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes autoriza prisão domiciliar de Chiquinho Brazão, acusado de ordenar a morte de Marielle Franco

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o deputado federal Chiquinho Brazão cumpra prisão domiciliar. A decisão considera problemas de saúde do parlamentar, como complicações cardíacas, diabetes e insuficiência renal. Brazão usará tornozeleira eletrônica durante o período domiciliar. Ele está detido há mais de um ano sob acusação de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Assista em vídeo - Moraes autoriza prisão domiciliar de Chiquinho Brazão, acusado de ordenar a morte de Marielle Franco

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!